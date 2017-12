Consumidor pode reclamar da falta de energia na página do Procon-SP

As queixas serão encaminhadas diretamente à AES Eletropaulo; concessionária vai ser autuada se não enviar ainda hoje esclarecimentos sobre a situação

O Procon estadual de São Paulo colocou em seu site (www.procon.sp.gov.br) um pop up para que os consumidores possam registrar reclamações por falta de energia.

Segundo o órgão, a medida foi tomada com o governo do Estado. O Procon vai receber as reclamações e encaminhar diretamente para a AES Eletropaulo, destacando casos mais críticos e os que envolvam risco de morte, como, por exemplo, pessoas em home care.

O Procon recebeu 120 registros sobre falta de energia até hoje (31/12).

A AES Eletropaulo foi notificada pelo Procon ontem (30/12) e, se não enviar esclarecimentos até o fim da tarde será autuada.

*imagem – página do Procon-SP