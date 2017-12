Consumidor pode desistir de produto comprado pela internet em até sete dias

Denis Ciboto comprou um smartphone na loja online Kabum, mas, quando começou a usar o aparelho, não aprovou a sua qualidade. Após alguns dias de uso, ele pediu para trocar o celular, já que estava arrependido.

De acordo com o Procon, em compras efetuadas em lojas na internet, o consumidor pode desistir da compra num prazo de sete dias, mesmo que a loja tenha feito o cliente assinar um termo de compromisso. O Kabum informou que solucionou o ocorrido autorizando o retorno do item comprado por Ciboto.

Reclamação do leitor: “Efetuei a compra de um smartphone na loja online Kabum, tendo sido entregue no dia 1º de julho. Abri a embalagem e comecei a utilizá-lo, porém notei que a qualidade da tela, das fotos e do seu processador eram inferiores ao que eu imaginava ser. Resolvi invocar o direito do arrependimento e, cinco dias depois de ter recebido o produto, entrei em contato com o SAC da loja e me enviaram um número de protocolo pedindo fotos do aparelho, da caixa e da nota fiscal. Foi informado que eu não poderia requerer o direito de arrependimento, porque, no ato da compra, assinei um termo concordando que, para ter este direito, eu não poderia sequer abrir a embalagem. Como posso me arrepender de um produto que não usei?”

Posicionamento do Procon: “Nas compras efetuadas fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem direito de desistir da compra no prazo de 7 dias a contar da contratação ou do recebimento do produto, sem ter que apresentar qualquer justificativa. Nenhum termo proposto pelo fornecedor invalida as determinações do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor sempre deve exercer seu direito de arrependimento por escrito ou, quando por outros meios, solicitar um número de protocolo.”

Resposta da empresa: “O Kabum informa que preza assiduamente pelo cumprimento das leis vigentes e por seus estimados clientes. Dessa forma, com o objetivo de solucionar o ocorrido, já estamos em contato com o Sr. Denis Ciboto, sendo inclusive autorizado o retorno do item, por meio de postagem gratuita, a fim de darmos continuidade ao procedimento solicitado.”

