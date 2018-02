Consumidor pode denunciar aumento abusivo de planos

Objetivo é tratar coletivamente do tema, diz Idec

Por Jerusa Rodrigues

O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) lançou hoje (17/7) um canal para o consumidor relatar problemas com reajustes de planos de saúde coletivos. Essas denúncias devem ser enviadas até o dia 30 de agosto ao endereço: planosdesaude@idec.org.br.

A iniciativa se deu, de acordo com nota da assessoria de imprensa do Idec, após duas pesquisas feitas pelo instituto detectarem aumentos de mensalidade de 20% a mais de 40%.

“As informações sobre aumentos nos planos coletivos são raras e a ANS os trata como uma verdadeira caixa-preta. Felizmente, com base no Código de Defesa do Consumidor, os consumidores lesados que recorrem à Justiça contra os reajustes exorbitantes tem obtido decisões favoráveis, como mostrou estudo do Idec divulgado este mês”, diz a advogada do Idec Joana Cruz.

O Idec pretende reunir dados para atuar coletivamente levando a questão às autoridades e não solucionar os problemas individualmente.

No e-mail devem constar: o nome da operadora ou seguradora de saúde; se o contrato é empresarial, por associação ou sindicato; o ano em que ocorreu o reajuste; e o valor em porcentagem.

