Consumidor pede ressarcimento a Eletropaulo após queda de energia

Cliente da concessionária em São Paulo perdeu alimentos e aguarda por pagamento; empresa disse que irá contatá-lo

Reclamação do leitor: No dia 9 de Janeiro de 2015, fiz uma reclamação junto a Eletropaulo em virtude de ter ficado mais de 46 horas sem energia na minha residência e, por consequência, toda minha carne congelada ter estragado. Foi dado um prazo, dizendo que até o dia 19 de Fevereiro de 2015, teria o ressarcimento do valor gasto pelas carnes e/ou uma resposta sobre essa solicitação. Hoje, dia 16 de Março de 2015, continuo sem uma resposta sobre minha solicitação, sem minhas carnes estragadas e sem meu dinheiro no bolso. Espero uma solução o quanto antes. /Ricardo Landim – São Paulo/SP

Resposta da Eletropaulo: Em resposta ao Estado de S.Paulo, referente ao questionamento do Sr.Ricardo Landim, a AES Eletropaulo informa que vai entrar em contato com o cliente para esclarecimentos sobre o pedido de indenização.

Comentário do leitor: Eles fizeram a mesma afirmação no “Reclame Aqui” no mês passado e continuo sem o contato deles e uma solução para o meu caso!