Consumidor não consegue cancelar plano de academia onde encontrou baratas

O leitor do ‘Estadão’ Ricardo Dias enfrentou problemas para cancelar o contrato com a academia Bio Ritmo. Mesmo após diversas tentativas, ele não conseguiu resolver o seu problema.

Em contato com a reportagem do SP Reclama, a Bio Ritmo afirmou que solucionou o caso de Ricardo.

Reclamação do leitor: “Quero o cancelamento do meu plano da academia Bio Ritmo do Shopping West Plaza, em São Paulo, bem como o cancelamento das cobranças mensais. Já solicitei por diversas vezes, mas não obtive resposta da empresa. Adoro a academia, mas gostaria que fosse realizado um tratamento químico, tendo em vista que a academia possui baratas.”

Resposta da empresa: “A Bio Ritmo informa que o caso foi resolvido.”

