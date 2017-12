Consumidor fica no escuro por uma semana

‘AES Eletropaulo não possui capacidade de ação diante de uma situação crítica’

Reclamação do leitor: No dia 1/1, por volta das 21 h, percebi uma trepidação na lâmpada da minha casa, bem como na lâmpada do micro-ondas e geladeira. Tentei aguardar alguma possível estabilização da tensão elétrica, mas até as 2h30 de sexta-feira (2/1), as lâmpadas ainda trepidavam e o micro-ondas continuava não aquecendo os alimentos. Liguei no 08007272120 e registrei uma reclamação. Solicitei a verificação do cabo de alimentação da rede externa até minha casa. A resposta foi de que a equipe de manutenção viria até as 4h30. Registrei meu telefone para contato, mas ao meu ver não houve nenhuma verificação. Pela manhã do dia 2/1, por volta das 6h30, percebi que o compressor da minha geladeira estava superaquecido, já o havia desligado na madrugada anterior, por volta das 2h30, com receio de ter algum prejuízo com a geladeira. Tentei contato outras vezes no mesmo canal 0800 72 72 120, mas o tempo de espero é infindável. Depois de aguardar na espera por cerca de 30 minutos, consegui ouvir nitidamente que alguém teclava o computador, mas por cerca de 7 minutos, depois a ligação caiu. Consegui registrar um novo protocolo por volta de 9h15, onde me foi prometido que o meu caso seria tratado o mais breve possível. No dia 5/1 liguei na Ouvidoria e consegui contato por volta das 9h20. A informação foi de que o reparo seria feito pela equipe no decorrer daquele dia. Mais uma vez a promessa não foi cumprida e minha esposa ligou novamente para a Ouvidoria. Quero ressaltar que a AES Eletropaulo não possui capacidade de ação diante de uma situação crítica, pois não consegue priorizar as emergências de seus clientes. Como consumidor não tenho opção de escolha de outra prestadora no mercado. Estou sem geladeira desde 5/1, bem como meus pais. Anphilofio Borges do Rego Junior /São Paulo

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resposta: A AES Eletropaulo informa que a interrupção no fornecimento de energia se deve aos fortes ventos e chuvas que atingiram a região metropolitana de São Paulo.

Réplica do leitor: A minha reclamação estabelece 2 momentos pontuais. 1) Em 29/1, de fato, vários bairros na cidade de São Paulo, ficaram sem energia, e o fornecimento só foi restabelecido, por volta das 11h45 do dia 31/1; 2) Por volta das 21h do dia 1/1 tive oscilação na corrente elétrica da minha casa, serviço restabelecido apenas no dia 8/1, por volta das 17 horas, onde foi feito apenas a ligação de um dos cabos de energia (reparo, aliás, feito com fita isolante, e que durou aproximadamente 5 minutos); 3) Situações adversas, decorrentes de acidentes naturais, são absolutamente imprevisíveis, no entanto a AES Eletropaulo não pode simplesmente ficar se justificando na calamidade para esconder a sua morosidade e incapacidade de reação ante a este tipo de circunstância. O valor que pagamos deveria ser mais que suficiente para custear uma reação rápida da companhia. 4) A AES Eletropaulo se justifica muito, mas em nenhum momento, me respondeu claramente quanto ao abatimento na conta de luz, referente à falta de energia dos dias 29/1 (0:00h) a 31/1 (11:45), e oscilação na minha corrente elétrica dos dias 1/1 (21:00) a 8/1 (17:00). 5) Só quando formalizei reclamação nos órgãos de defesa do consumidor, agências reguladoras governamentais, jornais e redes sociais é que de fato, consegui ser ouvido, pois os canais de atendimento da AES Eletropaulo não me deram atenção – na hora que realmente precisamos a empresa não nos atende.

Foto: Chello /Futura Press (20/1)