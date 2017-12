Consumidor enfrenta problemas com reserva de viagem para os EUA

Reclamação do leitor: Comprei um pacote para eu e minha família viajarmos para Orlando. Dois dias depois, em 23 de maio de 2014, comprei este mesmo pacote para os meus pais. Eu estive em Orlando em 2012 e fiquei com uma meta de levar os meus filhos antes que eles perdessem o encanto da Disney.

Em 05 de fevereiro de 2015, recebi a passagem da agência associada ao Hotel Urbano e fiquei contente, mas em 1.º de abril, recebi uma ligação de um atendente do Hotel Urbano comentando que houve um problema e me pediu os meus dados para emitir o voucher do hotel e do carro. Desde então eu entro em contato com o Hotel Urbano toda semana e já me informaram que a agência não honrou com os pagamentos e inclusive a passagem de avião que estava emitida foi cancelada por não pagamento.

Estou preocupado, porque na semana passada eu abri uma reclamação no site ReclameAqui e uma pessoa de relacionamento do Hotel Urbano entrou em contato comigo e disse que o Hotel Urbano vai honrar o compromisso. /Roberto Lellis – São Paulo/SP

Resposta do Hotel Urbano: Esclarecemos que o caso do viajante Roberto Lellis, foi solucionado. O Hotel Urbano preza pelo bem estar de seus viajantes e entende que conhecer um novo lugar é mais que uma viagem é a realização de um sonho. Em contato com o viajante confirmamos sua reserva e o recebimento da documentação.

Comentário do leitor: Eles apresentaram uma resposta e me encaminharam alguns vouchers, mas como quando deve dar alguma coisa errada parece que o mundo conspira. Passagens aéreas: recebi apenas os localizadores, mas não recebi os bilhetes. Locação de carro: são dois carros, sendo que um dos vouchers estava com o nome do motorista errado. Hotel: tinha erro na data de checkin/checkout. Com eu disse, responder foi respondido, mas não resolveu nada.