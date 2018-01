Consumidor enfrenta problema com instalação da Vivo

Reclamação da leitora: Após receber na minha casa vários prospectos da Vivo Fibra anunciando a disponibilidade do serviço de internet e TV via fibra ótica na região, resolvi contratar o pacote Fit HD + 200 Mega. Fiz o pedido em 2/12/2014. Infelizmente, a instalação não foi concluída até a presente data, ou seja, seis meses se passaram e o problema não foi resolvido. Foram mais de 10 visitas técnicas agendadas para a instalação, porém os técnicos sempre alegam que há um problema na caixa de distribuição localizada no poste em frente a minha casa. Segundo eles, este problema é de simples solução, mas tem que ser resolvido por uma outra equipe técnica. Os técnicos então vão embora sem concluir a instalação, e me asseguram, que irão encaminhar o problema para a equipe responsável. Até agora aguardo pela instalação. Se ligo para a central da Vivo reclamando do atraso, o atendente diz que não tem como checar com o departamento técnico se o problema foi resolvido. Estou aguardando uma solução. /Dagmar Kirschnik Garcia – São Paulo/SP

Resposta da Vivo: A Telefônica Vivo informa que o local mencionado pela Sra. Dagmar Garcia não tem disponibilidade técnica para atender com o serviço solicitado. A empresa entrou em contato com a Sra. Dagmar para prestar os esclarecimentos necessários.

A Telefônica Vivo mantém à disposição de seus clientes suas Centrais de Atendimento por meio do *8486 (ligações por celular) ou 1058 (ligações do fixo para informações da linha móvel ou do fixa) e 10315 para clientes da telefonia fixa São Paulo. A ligação é gratuita. Este serviço funciona 24 horas nos sete dias da semana. Além do site: www.vivo.com.br (Fixo São Paulo e Móvel).

Comentário da leitora: A justificativa alegada pela Vivo (local mencionado não tem disponibilidade técnica) para não realizar a instalação do pacote TV e internet encomendado não é verdadeira. O local possui disponibilidade técnica sim, pois o meu vizinho também contratou um pacote Vivo Fibra e a instalação foi realizada tranquilamente em apenas uma visita técnica. Portanto, a rua apresenta viabilidade técnica. Além disso, os próprios técnicos da Vivo que tentaram fazer a instalação na minha residência me informaram que há um problema na caixa de distribuição localizada no poste em frente a minha casa. Segundo eles, este problema é de simples solução, mas tem que ser resolvido por uma outra equipe técnica.

Estou muito decepcionado com a posição da Vivo. Deliberadamente a Vivo se recusa a fornecer o serviço contratado. Aparentemente, devido a um problema de comunicação interna e coordenação das equipes de trabalho, em mais de seis meses ainda não conseguiram resolver o problema de instalação na minha residência. Já protocolei uma queixa contra a Vivo na Anatel.