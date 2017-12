Consumidor cobra de construtora reparos em apartamento em SP

Reclamação do leitor: Estou passando por um incômodo no apartamento onde moro, o qual está com uma infiltração na suíte. Uma vistoria externa também é necessária, contudo moramos no 27º andar e a construtora não nos informou que a faria. Já temos o protocolo desta solicitação, o qual pedimos recentemente uma reavaliação e esta solicitação continua a ser considerada improcedente.

As chaves do imóvel foram entregues em 9 de outubro de 2012 e portanto a garantia de cinco anos se aplica. Em conversa com nosso vizinho do andar superior, a Gafisa realizou o reparo para eles anteriormente, portanto o problema na parede pode não ter sido completamente resolvido. A situação se torna pior, pois minha esposa tem renite e está passando por uma crise neste momento, uma vez que a parede está embolorada e o piso de madeira está estufado. Então além do conserto externo na parede, será necessário pintura da parede interna do apartamento e troca do piso até onde o mesmo absorveu umidade.

Solicito que a Gafisa resolva o problema de infiltração e conserte os danos causados na minha suíte. O defeito é reincidente e estão se recusando a cumprir com suas responsabilidades. /Fábio Cássio dos Reis – São Paulo/SP

Resposta da Gafisa: A Gafisa informa que entrou em contato com o cliente para esclarecer as dúvidas referentes à garantia de seu imóvel, que expirou no ano passado. Conforme manual do Sinduscon, que rege o mercado da Construção Civil, o prazo estabelecido para a garantia deste tipo de ocorrência é de dois anos após a data de entrega do empreendimento. Após o vencimento, cabe ao condomínio e ao proprietário realizarem as manutenções preventivas e corretivas. O assunto também será abordado na próxima reunião entre a Gafisa e o síndico do condomínio, reforçando a importância das manutenções do prédio a fim de manter a qualidade de entrega e conservação do patrimônio.

Comentário do leitor: A Gafisa entrou em contato no dia 30 de abril informando que a infiltração não estava mais coberta pela garantia de dois anos. Informei que não concordava com a posição da construtora e que este problema estaria coberto em garantia por até cinco anos. A atendente disse que o condomínio seria o responsável pela manutenção e também agora pelo reparo da parede que estaria trincada. Também disse que iria se reunir com a síndica, ou então intermediar o contato com a mesma para verificar a execução deste reparo.

Apesar de a Gafisa se mostrar solícita, tive a impressão deles estarem fugindo da responsabilidade e a repassando para o condomínio. Até o momento a Síndica não entrou em contato comigo, nem recebi maiores informações da Gafisa, seja para nos reunirmos ou para combinar a data do reparo. Estou realmente insatisfeito com a Gafisa por esta abordagem, uma vez que este problema pode ter sido detectado anteriormente e não corrigido, ou gerado pelo reparo da parede do meu vizinho no andar superior.