Construtora não paga conta e entrega imóvel com a água cortada

Luiz Carlos Reis comprou um imóvel da construtora PDG, mas recebeu as chaves já com uma dívida, pois a empresa não vinha pagando as contas de água. O leitor quitou os valores para restaurar o abastecimento de água, mas a construtora não o reembolsou.

Em resposta, a incorporadora disse por meio da assessoria de imprensa que está agindo para pagar o que deve ao consumidor.

Reclamação do leitor: “Recentemente comprei um imóvel novo da PDG, empreendimento entregue antes de 2016. Ao receber as chaves, descobri que tinha que regularizar as contas, pois em janeiro de 2016 a Saae, empresa de água de Guarulhos, cortou a água pois a PDG não estava efetuando o pagamento. Além do corte, houve o envio para a dívida ativa. Ao entrar em contato com a construtora, me pediram 22 dias úteis para verificar o problema, mas eu tinha que ter água para algumas instalações que iam ser feitas e eu mesmo fiz o pagamento, inclusive da taxa para religar. Estou tentando o reembolso que é totalmente devido, pois a água foi cortada muito antes de eu adquirir o imóvel, mas a construtora sempre alega a falta de algum documento e cancela o chamado.”

Resposta da empresa: “A Incorporadora informa que já está atuando nas tratativas para realizar o pagamento das referidas despesas”.

