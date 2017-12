Construtora danifica ruas durante obra em São Bernardo do Campo

A construtora Toledo Ferrari começou a erguer um empreendimento no bairro Jardim do Mar, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. No entanto, alguns moradores ficaram incomodados com os caminhões estacionando em locais proibidos e passando em ruas sem saída onde o trânsito de veículos pesados é proibido.

A empresa afirmou estar agindo para reduzir os transtornos enfrentados pelos habitantes da região próxima à obra e que irá intensificar as ações após a reclamação do leitor Ibrahim Hadura.

Reclamação do leitor: “Na nossa rua e em todo o entorno no bairro, é proibido estacionamento de caminhões e ônibus. Em alguns lugares, é proibida a circulação de veículos pesados. Há algum tempo, uma construtora começou obra de três prédios em frente ao nosso. Nossa rua é sem saída, e eles a fizeram de canteiro de obras e estacionamento de caminhões. Acabaram com a rua, que está toda esburacada e imunda, e também danificaram as calçadas. Fizemos muitos contatos telefônicos e também por escrito; eles mandam falar com o departamento de trânsito, mas não fazem nada.”

Resposta da empresa: “A Toledo Ferrari, empresa responsável pela construção do empreendimento, tem tomado as medidas necessárias para minimizar os transtornos aos vizinhos da obra e desde janeiro deste ano, realiza a limpeza das ruas e calçadas por meio de caminhões pipas, disponibiliza um funcionário para auxiliar na sinalização do tráfego e logística dos caminhões e executa pontualmente ações de tapa-buracos nas ruas e calçadas. No entanto, diante da reclamação do leitor, intensificamos as medidas já realizadas, bem como a sua fiscalização. Ao final da execução do empreendimento, será realizado o reparo total na rua e nas calçadas afetadas, conforme já acordado com os condomínios vizinhos à obra para não prejudicar a circulação regular de veículos e pedestres.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.