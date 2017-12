Construção de Ecoponto na Brasilândia

Subprefeitura deixou entulho e lixo na calçada, denuncia leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: A Subprefeitura Freguesia do Ó/Brasilândia propôs a construção de um Ecoponto, que será usado para o depósito de objetos de grande porte, como sofás, geladeiras, além de resíduos de construção civil. Essa região é residencial e a construção do Ecoponto contraria a estrutura do bairro. O terreno, onde ele será construído, na Rua Plácido Pereira, fica atrás de residências, um frigorífico e até de um restaurante. Não é possível que Prefeitura queira depositar lixo de construção civil nesse local. Foi feito um abaixo-assinado pelos moradores pedindo a suspensão da construção do Ecoponto. Também ingressamos com representação na Promotoria de Planejamento Urbano e Habitação do Ministério Público. Mesmo assim, a subprefeitura não se manifestou. No final de abril fui até o terreno e não havia engenheiro no local, nem placas, nem número do Crea. Os funcionários terceirizados mostraram uma planta malfeita, sem assinatura do responsável e confirmaram que estão construindo um Ecoponto. Exijo explicação! Renata Venturini / São Paulo

Resposta da subprefeitura: A Subprefeitura Freguesia do Ó/Brasilândia informa que tem realizado a limpeza do terreno. Os serviços de retirada do entulho foram feitos na semana de 15 e 19 de abril. Será construído um muro para o fechamento da área, não realizado anteriormente por causa do trabalho realizado de desocupação. Ressalta que o subprefeito acompanhou os trabalhos realizados e ainda está em estudo qual a melhor forma de utilização desse espaço.

Réplica da leitora: Mentira! No dia 30/4 tirei fotos comprovando que a calçada que antecede a entrada do terreno está forrada de lixo e entulhos deixados pela própria subprefeitura. O terreno foi desocupado em meados de fevereiro, por determinação do Ministério Público, e ainda não tem muro.