“Quando esse projeto sairá do papel?”, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: O Governo anunciou a construção da estação Bom Retiro da CPTM. Esse projeto vai mesmo sair do papel? Como está o andamento? Ismael Gobbo / Araçatuba

Resposta: A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos informa que está desenvolvendo projeto funcional para a nova estação na região central de São Paulo. A conclusão do estudo, prevista para o final deste ano, indicará a melhor localização para implantação da nova estação, bem como seus acessos, contemplando a inserção urbana. Ressalta que a construção dependerá também de entendimentos com outros órgãos para negociação de área no entorno da região onde ficava a favela do Moinho. As obras serão licitadas após a conclusão dos projetos básico e executivo e dos entendimentos institucionais com a municipalidade e União. A Companhia informa também que ela terá o papel de melhorar a distribuição de demanda no eixo, aliviando a transferência entre as linhas da CPTM na Estação da Luz.

Réplica do leitor: Entendo que essa obra na região da Favela do Moinho terá um papel adicional na melhoria mobilidade, já que a região dos Campos Elíseos não tem estações de trem e de metrô próximas. Promoverá uma grande revitalização dessa área que por muito tempo foi degradada. Esperamos mesmo que saia a estação já que o próprio Governo acena com a impossibilidade de ampliar o trafego na saturada Estação da Luz.