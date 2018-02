Quedas de energia são constantes na zona sul

Até quando sou obrigado a aguentar o descaso da Eletropaulo?, questiona leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Moro na Rua Cel. Francisco de Oliveira Simões, no bairro Paraíso do Morumbi, e há anos sofro com os repetidos e incessantes cortes no fornecimento de luz. Em 2013 foram 23 interrupções de energia. Já em 2014, até o mês de abril já foram 9 interrupções. No ano passado reclamei no jornal e a Eletropaulo respondeu que seriam feitas podas de árvores, etc. Porém, nada foi feito. No dia 16/3 faltou energia das 14h até às 9h do dia seguinte. Por conta das constantes oscilações de energia, a placa de rede do meu computador foi queimada. Contatei a Ouvidoria da Eletropaulo com todos os laudos em mãos, mas nunca recebi nenhum retorno. Quero ser ressarcido, pois estou no meu direito. No dia 25/3 esse mesmo problema voltou a acontecer. Até quando tenho de aguentar? Alexandre Widmer / São Paulo

Resposta: A AES Eletropaulo informa que grande parte das interrupções de energia no endereço citado são causadas por quedas de galhos de árvores na rede elétrica. A concessionária ressalta que o circuito que abastece o cliente foi inspecionado pela distribuidora e será contemplado com serviços de manutenção e melhoria na rede no mês de maio. Destaca também que fará podas preventivas na região até julho.

Réplica do leitor: Continuo com o mesmo problema. Parece que a pessoa responsável da Eletropaulo não entendeu o motivo de minha reclamação. Quero ser ressarcido do prejuízo que tive com meu computador! A resposta é a mesma de 6 meses atrás. Se essas podas realmente tivessem sido feitas, não haveria mais quedas de energia e aparelhos não seriam queimados. Foram 16 interrupções em 5 meses. Será que ainda resta algum argumento dessa empresa?