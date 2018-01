Constantes quedas de energia na zona sul

Ou é muita incompetência da Eletropaulo ou é pouco caso, diz leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: O bairro da Vila Andrade, no Morumbi, vem sofrendo constantes quedas de energia que duram horas. Ao ligar na Eletropaulo, sou informado sobre o horário de retorno, mas isso nunca é cumprido. A cada nova ligação é fornecido um prazo diferente e, quando você quer registrar uma reclamação, é necessário terminar uma gravação dizendo que em tal horário tal queixa já foi registrada, etc. É muita burocracia! Ao encaminhar qualquer reclamação pedindo análise específica, tudo o que a Eletropaulo faz é alegar cumprir a manutenção da poda de galhos. Ora, a grande maioria das panes não é resultado da queda de galhos. O que faz a agência reguladora que não exerce seu papel de controle e fiscalização? Marly N. Peres / São Paulo

Resposta: A AES Eletropaulo informa que as ocorrências que afetaram o circuito que abastece a cliente foram causadas, principalmente, pela queda de galhos de árvore na rede elétrica. Com o objetivo de aprimorar o fornecimento da região, a concessionária irá realizar inspeção de poda e manutenção no circuito, com previsão de início em junho de 2014.

Réplica do leitor: A Eletropaulo só sabe dar essa resposta. Não sei é cinismo ou mensagem-padrão. Isso não é verdade, pois o que mais acontece no nosso ramal é explosão de transformadores. Além disso, a empresa não dispõe de infraestrutura suficiente para fornecer, de modo regular e estável, energia ao nosso ramal. O que faz a agência reguladora que não a obriga ser transparente?