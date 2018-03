Confusão no resgate de pontos

“Fui lesada pela Multiplus “, diz leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: No dia 13/5 fiz o resgate de 20.900 pontos para a compra de uma cafeteira e no mesmo dia recebi um e-mail confirmando a compra. No dia 19/5 acessei o site da Multiplus para verificar a data de entrega e descobri que o resgate não havia sido feito e que tive 11.875 pontos retirados da minha conta, pois iriam expirar no dia 18/5 (pontos que haviam sido utilizados para a compra do produto). Outra questão é que não recebi nenhum contato para checar se a compra tinha sido feita por mim. Liguei na Multiplus para solicitar a devolução dos meus pontos expirados e confirmar a compra do produto, mas a atendente informou que o prazo para a análise é de 30 dias úteis. Ou seja, mais de 1 mês e meio. Peço a ajuda! Simone Vaz Longo Pinheiro / São Paulo

Resposta da empresa: A Multiplus informa que a sra. Simone efetuou o resgate de pontos em 12/5 e em 13/5 houve a tentativa de contato para a confirmação do resgate, por causa da suspeita de fraude. Por não conseguir o contato e por questões de segurança, em 13/5, a transação foi cancelada e os pontos foram devolvidos para a conta da participante na validade original. Nesta mesma data, foi enviado um e-mail informando o ocorrido. A Multiplus ressalta que, neste caso, não será possível a revalidação de pontos, pois a participante foi avisada sobre a devolução. A transação foi cancelada em 13/5 e os pontos venceram em 18/5.

Réplica da leitora: Ao contrário do que a empresa alegou, ela não entrou em contato comigo. Quando eu fiz a compra da cafeteira, a confirmação foi enviada para os meus e-mails cadastrados. Já o aviso de cancelamento só foi enviado para um e-mail e não houve nenhum outro tipo de contato . Além disso, comprei utilizando o meu CPF e a minha senha de acesso, de acordo com as regras da empresa. Não vejo o motivo da compra ter sido cancelada por suspeita de fraude. Fui lesada pela Multiplus e quero os meus pontos de volta e a minha compra refeita.

** No dia 26/6 a leitora enviou novo comentário para São Paulo Reclama relatando que não recebeu a informação do cancelamento da compra. Alegou também que a transação foi feita de maneira genuína, utilizando suas informações pessoais, o que não dá nenhuma margem para que houvesse cancelamento.

** No dia 1.º/7 a Multiplus explicou ao jornal que uma das causas do cancelamento do resgate foi o fato de o endereço de entrega do produto ser diferente do cadastrado na conta. A empresa realizou tentativas de contato com a sra. Simone pelos telefones do cadastro e para os números informados no momento do resgate. Por conta da falta de sucesso, a transação foi cancelada e os pontos, devolvidos à conta dela na validade original. A Multiplus ressalta que revalidou os pontos vencidos, que estão disponíveis para utilização.