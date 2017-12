Confira 10 dicas para aproveitar melhor a Black Friday

O Blog Seus Direitos produziu uma lista com 10 orientações para consumidores que pretendem compra na Black Friday, na próxima sexta-feira. As dicas provêm de órgãos de defesas do consumidor, sites e aplicativos de monitoramento de preço e auxílio de compra e de lojistas que estão se preparando para a data. Fique atento:

1. Seja você o próprio fiscal. Pesquise com antecedência produtos e preços e acione órgãos de defesas do consumidor caso constate alguma “maquiagem”. Prefira lojas com credibilidade e que você costuma comprar com frequência.

2. Verifique se o produto que está cogitando comprar está de fato participando da Black Friday. Uma análise das reclamações do ano passado identificou diversos casos em que consumidores protestaram contra o desconto em produtos que estavam fora da promoção.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

3. Recorra se necessário a sites, aplicativos e auxiliares de compra na internet que identificam mais rapidamente grandes descontos e monitoram produtos para certificar se o preço de fato foi reduzido. O blackfriday.com.br é um deles.

4. Evite realizar transações online em lanhouses, cybercafés ou computadores públicos, que poderão não estar devidamente protegidos com antivírus. Nesses casos, vírus e hackers poderão ter acesso a dados da forma de pagamento utilizada para concretizar a compra.

5. Prazos de entrega têm de ser respeitados durante a promoção. Em São Paulo, o consumidor tem o direito de agendar data e período da entrega. Fique atento aos prazos oferecidos e, para quem está antecipando compras de Natal, certifique-se de que os produtos serão entregues antes da data.

6. Tente evitar os horários de pico da Black Friday: na virada da quinta-feira para sexta-feira, no horário do almoço da sexta e na noite da sexta. Aproveite os intervalos desses horários para pesquisar, fazer compras e, assim, se deparar com menos problemas de tráfego na internet.

7. Instabilidade em sites pode resultar em responsabilização de lojas, informa o Procon. O empresário deve prever o aumento no número de acessos simultâneos e fazer investimentos em tecnologia para evitar o problema. Deve ser dada ao consumidor a possibilidade de concluir a compra.

8. Em casos de compras de produtos cujos valores são altos, é recomendável contatar o banco e a operadora do cartão de crédito momentos antes. Consumidores costumam se deparar com negativa de compra por parte do cartão, que identifica um comportamento anormal do cliente ao adquirir um produto de valor elevado.

9. As lojas têm de respeitar as ofertas. Compras concretizadas no dia da Black Friday não podem ser canceladas posteriormente pelo varejo sob justificativa, por exemplo, de falta de estoque. Órgãos de defesa do consumidor devem ser acionados nesses casos. Recomenda-se guardar eventuais mensagens enviadas pelo estabelecimento sobre o cancelamento.

10. O Código de Defesa do Consumidor estabelece o prazo de 30 dias para reclamações sobre problemas aparentes ou de fácil constatação no caso de produtos não duráveis e de 90 dias para itens duráveis, contados a partir de sua constatação. Essa reclamação pode ser feita para o próprio comerciante ou para o fabricante.

Acompanhe ao vivo a cobertura da Black Friday.