Cones dominam a Rua do Bananal, na Pompéia

“Só quem for autorizado pelo Sesc pode estacionar”, informa leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: O Sesc Pompéia tornou-se o dono da Rua Barão do Bananal, pois l simplesmente fechou a rua com cones e só estaciona ali quem for autorizado pelo Sesc. Sou frequentador do espaço e não há estacionamento por perto. O único que existe fica na esquina da Rua Clélia com a Rua Barão do Bananal custa R$ 20 reais. Um absurdo! José Reinaldo Oliveira / São Paulo

Resposta: A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que periodicamente são realizados eventos no Sesc Pompéia que demandam o embarque e desembarque de materiais, equipamentos, pessoal e veículos de filmagens. Nesses casos, após análise da solicitação do interessado, a CET emite autorização de reserva de vagas na Rua Barão do Bananal, conforme previsto na legislação de Eventos.

Réplica do leitor: É até compreensível o Sesc solicitar à CET algumas vagas para embarque e desembarque de materiais. Mas utilizar toda a extensão da rua, conforme foto, por um período de 5 a 6 horas para carga e descarga de materiais, equipamentos de filmagem, e pessoal, é um abuso!

Foto: José Reinaldo Oliveira