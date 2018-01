Comprar pela internet ainda exige atenção do consumidor

Por Jerusa Rodrigues e Marco Antônio Carvalho

Direitos aumentaram, mas é preciso se precaver para evitar ser vítima de golpe

Neste mês, o decreto que regulamentou regras mais claras sobre direitos do consumidor em compras pela internet em todo o País completa dois anos de vigência. Nesse período, especialistas da área apontam que o comércio virtual brasileiro amadureceu e os compradores têm agora direitos consolidados sobre prazos de entrega, devolução em caso de arrependimento, informações do contrato e características do produto, por exemplo.

O e-commerce, como é chamado o comércio na internet, porém, ainda esconde golpes e demanda atenção permanente do consumidor no momento de efetuar uma compra. Atenção à reputação dos endereços, à presença de sites falsos, solicitação de dados de cartão de crédito e valores cobrados muito abaixo da média são algumas das recomendações dirigidas por quem conhece das relações de consumo no ambiente virtual.

“Os consumidores devem buscar informações acerca das empresas que são sérias. Hoje, há muitos elementos onde se consegue visualizar reclamações e procurar por empresas com credibilidade. O consumidor tem o papel importante nesse processo de validar as informações”, disse o advogado Vinícius Zwarg, especialista na área de Direito do Consumidor.

Zwarg disse ter enxergado avanços desde a implementação do decreto n.º 7962/2013, que, para ele, trouxe segurança jurídica para as negociações realizadas. “O contorno trazido pelo decreto na verdade é uma maneira de dar pacificação e segurança jurídica. Isso ocorre para que você não tenha uma grande quantidade de pessoas comprando pela internet e que se venha a ter uma experiência negativa, como comprar algo que não chega, comprar algo em que é vendido uma coisa e chega outra”, acrescentou o advogado.

Dentre as medidas previstas pela norma, e que já em prática pela maioria das empresas de comércio eletrônico, está a disponibilização de endereço físico para contato do consumidor. Além disso, prevê também o cumprimento do direito de arrependimento do cliente, que pode realizar a devolução do produto sete dias após recebê-lo.

Comparação. Uma das formas que os consumidores têm escolhido para se certificar da autenticidade e credibilidade dos sites é recorrer a outros endereços que monitoram e comparam preços entre as empresas e certificam a compra.

O Zoom é um deles. Na visão do direitor-executivo da empresa, Thiago Flores, o consumidor tem notado que a melhor opção nem sempre é a que é mais barata. “A briga no começo do e-commerce era muito por preço. Com o tempo, o serviço foi ganhando mais peso. Você receber em um prazo menor ou a agilidade para trocar o produto se tiver algum problema são pontos que começaram a ser incluídos na tomada de decisão na hora da compra. Não se compra simplesmente porque é mais barato”, disse.

A quantidade de informações disponíveis também facilitou o processo de decisão. “O consumidor foi bastante informado sobre lojas que tiveram problemas, que fraudaram pedidos, e como deveria se precaver. O consumidor está mais atento e sabe que o barato pode sair caro”, acrescentou Flores.

Lista. Órgãos de defesa do consumidor tem trabalhado no sentido de alertar consumidores sobre golpes que ainda são praticados através de compras online. O Procon estadual de São Paulo disponibiliza uma lista 463 endereços a serem evitados.

Apesar de todo o alerta, o ritmo de crescimento desse mercado torna difícil evitar que problemas aconteçam e consumidores saiam insatisfeitos. Uma publicitária de 28 anos de idade, e que prefere não se identificar nesta reportagem, foi uma das quase três mil vítimas de um suposto golpe aplicado por um site de vendas na internet.

A publicitária comprou um aparelho Iphone por R$ 1.190 em junho do ano passado e até hoje não recebeu o produto e agora pede a devolução do dinheiro. “O site saiu do ar, o perfil no Instagram e todos os números de contato que tinha, não existem mais. Eu não quero mais o aparelho, eu quero meu dinheiro de volta e como consumidora sei que tenho este direito”, disse a vítima.

As vendas feitas na LucunhaStore e não entregues a clientes em todo o País mobilizou até investigação da Polícia Civil paulista. A empresa chegou a realizar propagandas em redes sociais de famosos, cumpriu a entrega dos primeiros consumidores, mas depois deixou de apresentar resposta às reclamações.

Segundo o delegado titular da 4.ª Delegacia de Delitos Cometidos por Meios Eletrônicos, Ronaldo Tossunian, no começo esse site agiu de forma lícita e muita gente comprou, mas em junho apareceram os problemas. “Uma das vítimas, a primeira que veio à Delegacia, registrou Boletim de Ocorrência em 20 de outubro de uma compra feita em 20 de junho, e foi instalado um inquérito. Em seguida veio a avalanche de casos do Procon”, explicou o delegado, que informou que indiciará os responsáveis pela empresa sob suspeita de estelionato.

A auxiliar técnica Kátia Moreira, de 27 anos, que também tentava adquirir um Iphone foi outra vítima. Ela pagou pelo aparelho no dia 22 de julho e fez um depósito bancário no valor de R$ 900. Kátia conta que comprou o celular porque uma amiga havia recomendado o site, mas ficou apreensiva quando surgiram as primeiras queixas. “Comecei a ver as reclamações e resolvi pedir o meu dinheiro de volta, mas me bloquearam no WhatsApp e no Instagram. Não tinha como entrar em contato com eles. O site não estava mais no ar.”

A Lucunha Store não respondeu aos contatos feitos pelo jornal.

FIQUE ATENTO

Oferta

Desconfie quando o preço cobrado está abaixo do que é comercializado no mercado. Essa é uma maneira de seduzir a vítima de estelionato.

Endereço

É preciso estar atento em relação ao vendedor. Cheque o endereço físico da loja virtual. Veja se a empresa possui local de abastecimento e de logística.

SAC

Veja se a loja oferece o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) só por e-mail ou se há telefone e outros meios de contato.

Cadastro CNPJ

Faça uma consulta na Receita Federal sobre a empresa para saber se ela realmente existe.

Segurança do site

Verifique a segurança do site, se tem o domínio htts e o sistema de cadeado de segurança à esquerda do navegador.

Reputação

Não se aventure a comprar em um site desconhecido. Faça uma pesquisa no Procon e em sites de reclamação se há alguma queixa contra a empresa.