Compensação de cheque demorou 10 dias

“Não posso ser responsabilizado por problemas nos sistemas da Caixa”, defende leitor

Por Jerusa Rodrigues

Reclamação do leitor: Apenas no dia 15/7 consegui o desbloqueio do valor ref. a depósito realizado em 5/7, às 17h22, no sistema eletrônico (autoatendimento) da Caixa Econômica Federal (CEF), na agência Pedroso de Moraes. No decorrer da semana, busquei esclarecimento para a demora da efetivação do depósito e não recebi resposta. Cabe a minha indignação com o (des)serviço prestado. Carlos Nelson Horrocks / São Paulo

Resposta: A Caixa Econômica Federal confirma a data e o dia do depósito feito pelo leitor e explica que ele foi feito após o encerramento do expediente bancário e do movimento do dia. Com isso, o depósito foi efetivado no dia útil seguinte, 8/7. Mas nesse dia não foi possível transmitir o arquivo de cheques por causa de um problema nos sistemas da Caixa, somente resolvido no dia útil seguinte, 10/7, já que no dia 9/7 foi feriado estadual. O referido cheque tinha prazo de compensação de 48 horas, portanto, o valor foi desbloqueado somente no dia 15/7. A Caixa se coloca à disposição para eventuais esclarecimentos.

Réplica do leitor: A CEF explicou, mas não justificou a demora. Eu não posso ser responsabilizado por “problemas nos sistemas”, por ser feriado estadual, senão vejamos: a data do depósito no autoatendimento é 5/7; o dia da efetivação do depósito, 8/7; o feriado estadual,9/7; 48 horas após seria 11/7; o desbloqueio do depósito foi feito em 15/7! Portanto, o desbloqueio só foi feito dez dias depois, ou 240 horas após o depósito. Um absurdo!