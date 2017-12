Companhia aérea é alvo de reclamação por cancelar passagem

Após perder voo, consumidor teve passagem de volta cancelada automaticamente sem o devido esclarecimento; empresa diz que seguiu procedimentos estabelecidos pelo Código Brasileiro de Aeronáutica

Reclamação do leitor: Minha filha, Iara Roberta, comprou em setembro passado passagem área da Gol Linhas Aéreas para o namorado para o trajeto Guarulhos até Campo Grande, com conexão em Curitiba. No dia 24 de outubro,o Agustin fez o check-in no balcão da Gol , mas acabou perdendo o voo. Ele dirigiu-se ao check-in da Gol e pediu informações de como proceder para recuperar a passagem e ir em outro voo. Procurou então a loja da Gol, onde informou o identificador e pediu todas as informações de como proceder, tanto para pegar outro voo como para saber se teria de tomar alguma atitude com relação ao voo da volta. Informaram que teria de comprar outra passagem para a ida e que quanto a da volta não teria de tomar nenhuma providência, já que a passagem já tinha sido comprada e paga.

No dia 5 de novembro, data da volta, minha filha e seu namorado, ao chegarem ao check-in da Gol no aeroporto de Campo Grande, foram surpreendidos com a informação de que a passagem da volta teria de ter sido “validada” ainda no dia 24, quando ele perdeu o voo da ida, e que a mesma tinha sido cancelada automaticamente pelo sistema, já que ele não tinha utilizado a passagem da ida. Minha filha não teve outra alternativa a não ser comprar outra passagem na hora do embarque pelo absurdo de R$ 576,56, sendo que as duas passagens (ida/volta) que ela tinha comprado em setembro custaram menos de R$ 270! Vejam o desrespeito, informações inverídicas, omissão de informação, ignorância dos atendentes de que foram vítimas minha filha e meu genro. /José Roberto Niero – São Caetano do Sul/SP

Resposta da Gol: A GOL informa que o não comparecimento ao check-in ou ao portão de embarque em tempo hábil origina a cobrança da taxa de no show – não comparecimento. Os trechos reservados subsequentes ao voo não utilizado são imediatamente cancelados, estando o passageiro sujeito também a eventuais diferenças tarifárias, quando de sua remarcação. A companhia ressalta que tais regras tarifárias são legais e respaldadas pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, bem como pela Portaria 676 da ANAC. A Central de Relacionamento da GOL permanece à disposição, 24h, para solucionar quaisquer dúvidas, pelo site www.voegol.com.br/Atendimento ou pelo telefone 0800 704 0465.

Comentário do leitor: A resposta da Gol é padrão para este tipo queixa. Somente copiam e colam a mesma. Fica evidente que não se deram sequer ao trabalho de ler meus questionamentos e colocações. Por que a loja da Gol situada no Terminal 1 de Cumbica informou ao Agustin quando ele perdeu o voo que “não precisa fazer nada, já que ela está paga”? Por que não informou que deveria pagar a taxa de não comparecimento e utilizar o crédito que sobrou para comprar outra passagem da volta no próprio dia 24? Por que não fizeram nada referente ao mínimo de respeito que qualquer cliente tem direito, estabelecido no CDC de forma clara e objetiva? Onde estão minhas respostas?