Como tirar a Carteira de Habilitação Internacional

Mylena Lira, assessora do Detran, orienta sobre os procedimentos

Por Luciana Magalhães

1) Como posso solicitá-la?

A Permissão Internacional para Dirigir (PID) pode ser solicitada por condutor habilitado em qualquer categoria, desde que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) esteja dentro do prazo de validade e em situação regular (não esteja suspensa ou cassada, por exemplo). A PID deve ser requisitada no Estado onde a CNH está registrada e será emitida com o mesmo prazo de validade do documento.

2) Qual é o valor da taxa?

Em São Paulo, o valor da taxa para emissão da PID é de R$ 213,07, que pode ser paga nas agências, internet ou nos caixas eletrônicos dos bancos Bradesco e Banco do Brasil.

3) Qual é o procedimento?

O Detran-SP disponibiliza o serviço de forma eletrônica em seu portal ( www.detran.sp.gov.br ). Basta fazer um cadastro, para obter login e senha, e clicar em “Solicitação de PID”, na área de “Serviços Eletrônicos”, na lateral direita da página inicial. A entrega é feita no endereço de registro da habilitação, em até sete dias úteis, mediante o pagamento de R$ 11 do custo de envio pelos Correios.

Caso prefira, a Permissão Internacional pode ser solicitada pessoalmente em uma das unidades do Detran-SP. Neste caso, além do comprovante de pagamento da taxa de emissão, é preciso apresentar uma cópia e o documento original de identificação, em bom estado e com foto recente.

4) E onde encontro informações mais detalhadas?

O passo a passo completo pode ser consultado na área de CNH do portal, no link http://migre.me/eFTnd .

fonte: Mylena Lira, assessora de comunicação do Detran-SP.