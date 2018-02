Como reaver um carro guinchado

Valor da taxa para retirar o veículo do páteo da CET é alto

* Por Luciana Magalhães

1) Como obtenho essa informação?

O motorista que tiver seu veículo guinchado pela CET deve ligar para o telefone 1188 – que atende 24 horas para informações sobre trânsito, ocorrências, remoções, reclamações e sugestões – e confirmar o guinchamento. No lugar onde o veículo estava estacionado é colocado um cavalete com o número 1188, para mais informações.

2) Como reavê-lo?

O proprietário deve ir até ao Posto de Atendimento da CET/DSV e apresentar o documento de posse do veículo (CRLV) e o RG. No caso de o veículo ser de propriedade de pessoa jurídica, deverão ser apresentados cópia autenticada do Contrato Social e documento que comprove ser a pessoa responsável legal. Se o veículo tiver outras pendências (como IPVA ou multas vencidas), o proprietário deve quitá-las para obter a liberação.

De posse do documento de liberação do veículo expedido no Posto da CET/DSV, o proprietário poderá se apresentar no pátio até às 19h para retirar o veículo.

3) Qual é o valor da taxa de guinchamento?

Para veículos de passeio o valor é de R$ 462,90 mais R$ 36,35 de diária do pátio.

Para motos, a taxa de guinchamento é de R$ 154,30 e a estadia é de R$ 12.

Além das taxas, os condutores também são notificados quanto a autuação que ocasionou o guinchamento/remoção.

4) Como retirá-lo do pátio? Há prazo?

A retirada só é possível após o pagamento de todas as taxas.

Após 30 dias de permanência desses veículos nos pátios contratados pela CET eles são remanejados para os pátios da Polícia Militar (PM). Se dentro de 90 dias o veículo não for retirado pelo proprietário, ele poderá ser levado a leilão.

Atualmente, cerca de 72% dos veículos apreendidos são retirados por seus proprietários em até três dias.

*texto originalmente publicado no jornal O Estado de S. Paulo, em 1/7.

Fonte: Companhia de Engenharia de Tráfego (CET)