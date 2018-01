Como obter isenção de rodízio para deficiente

Por Luciana Magalhães *

1) Quem pode solicitá-la?

A Autorização Especial para a liberação do rodízio municipal só pode ser solicitada por pessoas com deficiência ou por quem as transporta.

2) Qual o procedimento para pedir a isenção?

É preciso imprimir o formulário do requerimento pelo do portal da Prefeitura ou no setor de Autorizações Especiais do DSV.

3) Quais documentos são necessários?

São necessários o atestado médico (original ou cópia autenticada, com data não superior a 3 meses) comprovando a deficiência e contendo o Código Internacional de Doenças (CID), o carimbo, o CRM e a assinatura do médico; a cópia simples do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo; o CPF do portador de deficiência; e o RG do requerente e do representante legal, quando for o caso.

4) Onde obtenho o documento?

O requerimento pode ser obtido pessoalmente no setor de Autorizações Especiais do DSV ou pelos Correios. Mais informações pelos telefones: (11) 3812-3281 ou 3816-3022.

DSV / Autorizações Especiais (DSV-AE)

Rua Sumidouro, 740 – Térreo – Pinheiros – CEP: 05428-010

De segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas.

Via Correios

DSV / Autorizações Especiais – DSV-AE

Isenção de Rodízio Municipal

Caixa Postal 11.400 – CEP 05422-970

Fonte: Roberto Vitorino dos Santos, diretor do Departamento de Operação do Sistema Viário (DSV)

*Texto originalmente publicado na versão impressa de O Estado de S. Paulo, em 9/9