Como evitar dívidas com o cartão de crédito

“O importante é que ele seja usado com responsabilidade”, diz a economista do Idec, Ione Amorim.

Por Luciana Magalhães *

1) É vantajoso pagar contas com o cartão de crédito?

Não. Principalmente as contas de baixo valor. Quando o banco anuncia 40 dias de prazo para o pagar as contas no cartão, não diz que o prazo vale só uma vez. Há ainda a cobrança de taxas para cada operação e o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

2) E pagar o mínimo do total da fatura?

Isso já indica descontrole da situação financeira, pois o resultado será a cobrança de juros sobre juros. Com isso, a dívida cresce aceleradamente com taxas de juros média do crédito rotativo superiores a 205% ao ano.

3) O que fazer para pagar a dívida do cartão sem usá-lo?

Quando não conseguir pagar o total da fatura no vencimento, o consumidor deve procurar uma linha de crédito com taxa de juros menores, como o crédito pessoal ou o consignado, e liquidar todo o saldo do cartão, evitando o seu uso nesse período.

A versão completa do texto pode ser conferida no site do Idec.

Fonte: Ione Amorim, economista do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec)

* texto publicado na versão impressa de O Estado de S. Paulo, em 11/11.