Advogado do Idec orienta leitores que tiveram problemas em compras feitas pela internet

Por Jerusa Rodrigues

No primeiro vídeo, Daniel Mendes Santana orienta como os consumidores devem agir, quando as empresas não cumprirem as ofertas prometidas no site. No segundo, ele explica o que muda com o Decreto n.º 7962 – que entrou em vigor em 14/5-, que regulamenta o comércio eletrônico no País.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Participe do próximo programa enviando suas sugestões e dúvidas aos endereços:

consumidor.estado@estadao.com ou para spreclama.estado@estadao.com