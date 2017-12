Com fatura paga, leitora é cobrada indevidamente

Márcia Keiko relata que está recebendo ligações do setor de cobranças da Vivo, mesmo com as faturas pagas em dia. Ela tentou explicar à atendente que já pagou a fatura, mas apenas foi informada que deveria ligar em outro número para reclamar.

Reclamação de Keiko: “Gostaria de reclamar sobre o péssimo atendimento feito pela Atento, empresa que presta serviço para a Vivo TV. Liguei para avisar que já paguei a fatura que estava atrasada para que não fossem feitas mais cobranças, mas a atendente disse que esse não era o setor de reclamações e que eu deveria ligar para outro número. Porém, enquanto tentava explicar que eu sei disso, que só estava comentando, ela simplesmente desligou o telefone na minha cara.”

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que agradece a manifestação da sra. Márcia Keiko. A operadora tem investido fortemente na ampliação de seus sistemas de atenção ao cliente em busca de melhorias no atendimento e na resolução dos problemas apontados por seus usuários.”

