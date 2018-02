Só contratei a NET TV, mas recebi cobrança do NET Vírtua e NET Fone, reclama leitora

Reclamação da leitora: Novamente a NET me enviou a fatura com cobrança indevida, pois eu só contratei a NET TV, no valor de R$ 93,90, mas na fatura que venceu em 5/7, a NET está cobrando, além da NET TV, a NET Vírtua e o NET Fone, no montante de R$ 163,26. No dia 28/6, enviei e-mail para a empresa solicitando a correção do valor da fatura, mas até hoje não me responderam, por isso novamente peço ajuda a esse canal de comunicação. Maria Carmen Del Bel Tunes / Americana

Resposta: A NET informa que, em contato com a cliente, houve a correção da fatura.

Réplica da leitora: A NET entrou em contato comigo e disse que ia acertar a fatura e me enviar por e-mail. Como não recebi até o dia 16/7 o e-mail, continuo aguardando por uma solução.