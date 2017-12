Telefônica/Vivo cobra por plano já cancelado

Empresa não cumpriu o combinado, diz leitora



Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Tenho um Combo da Vivo com TV, internet e telefone e a cobrança é feita em débito automático em conta. Em fevereiro recebi uma ligação da operadora informando que eu deveria mudar para o serviço Vivo Fibra, pois não haveria mais cabo na minha região. Concordei com a mudança e ela foi feita. Porém, em março, recebi uma conta da TV Fibra em nome do meu pai. Liguei na Vivo e fui informada de que, como a Vivo Fibra deve entrar por telefone fixo e a linha está no nome de meu pai, a cobrança foi alterada para o nome dele. O atendente também garantiu que, como já cancelaram o meu combo, não havia cobranças no meu CPF. Porém, o demonstrativo de despesa chegou no nome do meu pai e, para piorar, no dia 17/2 foram debitados R$ 159,80 da minha conta. Contestei a cobrança e fui informada de que em até 48 horas o valor seria depositado na minha conta. Como não recebi nenhum retorno e nenhum ressarcimento, em nova ligação com a Vivo o atendente disse que não era possível o ressarcimento, pois a contestação tinha sido feita no dia 18/3 e a fatura tinha sido fechada no dia 15/3. Fiquei indignada, pois só vi a cobrança no dia 18 e no meu entendimento estava tudo cancelado, de acordo do que tinham me informado. Ou seja, mais uma vez a Vivo rouba os seus clientes. Luciana Leite Ribeiro dos Santos / São Paulo

Resposta: A Telefônica/Vivo informa que a situação foi regularizada, sem ônus financeiros para a cliente.

Réplica da leitora: Mentira! Até hoje não fui ressarcida.