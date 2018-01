Cobrança indevida da Telefônica/Vivo

Há anos tento resolver a situação, reclama leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Há 40 dias descobri que meu nome estava no SPC por falta de pagamento de contas da época que a empresa era apenas a Telefônica. Tentei ligar várias vezes para a empresa, mas não consegui. No dia 4/10 fui ao posto de atendimento do Tatuapé, expliquei que, há tempos eu reclamava dessas cobranças indevidas. A resposta era de que as ligações cobradas eram feitas de um orelhão da rua da minha casa e que os valores seriam estornados, mas nunca recebi o estorno. O atendente me deu um prazo de 1 semana para resposta, mas não cumpriu. Retornei ao posto da Telefônica/Vivo e o atendente informou que a empresa não conseguiu me contatar. Escrevi uma carta, deram uma semana para solucionar, mas nada foi feito. Liguei na Ouvidoria e só recebi mais prazo. No último contato fui informado de que a reclamação era improcedente. Não sei mais o que fazer! Gerson Anastácio / São Paulo

Resposta: A Telefônica/Vivo informa que a situação do sr. Anastácio foi regularizada.

Réplica do leitor: Um funcionário da imprensa da Vivo ligou dizendo que lamentava o ocorrido e que a empresa retiraria meu nome do SPC e que iria analisar os valores cobrados indevidamente. Informou também que retornaria o contato, mas até agora nada foi feito.