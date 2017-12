Cobrança indevida da Telefônica/Vivo

Eles estão me cobrando por um seguro que não solicitei, diz leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Desde março reclamo na Telefônica/Vivo de uma cobrança de seguro na minha linha telefônica. Nunca solicitei esse serviço e, ao ligar na operadora, o atendente pede para entrar em contato direto com a seguradora para cancelar. Estou recebendo essa cobrança nas contas de março, abril e maio. Agora recebi a de junho com a mesma irregularidade. Não aguento mais essa cobrança indevida! Aurora Kleinman Steinecke / São Paulo

Resposta: A Telefônica Vivo informa que cancelou o serviço mencionado e que a cliente será ressarcida do valor cobrado em conta com vencimento em junho/14. A sra. Aurora encontra-se ciente das informações.

Réplica da leitora: O problema ainda não foi solucionado. Solicitei a 2ª via da conta sem a cobrança do seguro, mas me enviaram de novo com a cobrança.