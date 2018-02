Telefônica/Vivo envia nome de cliente ao SPC por engano

O descaso com o consumidor é imenso, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Recebi uma carta do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) sobre uma cobrança no valor de R$ 92, referente ao ano de 2010, da Telefônica/Vivo. No dia 19/3 contatei a operadora e a atendente informou que achava que a cobrança era de uma conta em atraso ou portabilidade. Ou seja, nem os atendentes sabem o que originou esse débito. A desorganização é tamanha e pode até gerar problemas no nome de minha mulher. Toda vez que ligo na Telefônica/Vivo espero horas para ser atendido e ninguém sabe resolver esse problema. Marcelo de Carvalho / São Paulo

Resposta: A Telefônica/Vivo informa que cancelou a fatura mencionada e que não consta nenhuma pendência em nome do titular da linha.

Réplica do leitor: O caso foi solucionado apenas com a ajuda do jornal. O atendimento dessa empresa é precário. Basta acessar qualquer site de reclamações e ver a quantidade de casos não resolvidos.