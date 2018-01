Cobrança indevida da Telefônica Vivo

Desde o ano passado essa empresa só me enrola, reclama leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Em dezembro fiz a migração da TV a cabo Vivo (antiga TVA) para Vivo Fibra TV. O pagamento da Vivo TVa cabo estava em débito automático e assim permaneceu, pois imaginei que essa migração fosse automática, já que não recebi nenhuma orientação. Porém, comecei a receber também os boletos para pagamento da TV Fibra. Liguei várias vezes para a Vivo TV perguntando se estava tudo bem, até que no dia 13/5 meu sinal de TV e internet foi cortado. Liguei na empresa e, após explicação do atendente, me dei conta de que havia pago indevidamente a quantia de R$ 453,36 de janeiro a maio pelo plano da Vivo de TV a cabo. Solicitei então o ressarcimento desse valor. Do dia 16 a 27/5 foram feitas 4 solicitações que não foram cumpridas. Em 27/5, após muito estresse, fui informada de que não tinha direito a nenhum ressarcimento, pois eu havia cancelado a TV a cabo em maio. Um absurdo! Não aguento mais essa enrolação! Tereza Sayeg / São Paulo

Resposta: A Telefônica Vivo informa que está em contato com a área responsável para adotar as providências necessárias e que a cliente está ciente das tratativas realizadas.

Réplica da leitora: Após muito custo, finalmente foi feito o depósito da quantia devida na minha conta.