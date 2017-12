Cobrança indevida da NET

Alteraram o meu plano sem a minha permissão, reclama leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Sou assinante da NET e ao receber a minha fatura com vencimento em 20/7, tomei ciência de que meu plano de TV à Cabo foi alterado EM 12/6 de “TV principal seleção NET mais HD Coletivo FID” para “TV principal seleção NET Mais HD Coletivo FID”. Não recebi nenhuma informação ou solicitação da NET sobre essa mudança. Originalmente o meu plano custava R$89,90 mensais. Na última fatura veio a cobrança de R$140,56. Me sinto desrespeitado por essa empresa. Como a NET pode cobrar por um serviço que não foi solicitado? No dia 10/7 contatei a operadora e ninguém sabia informar o que aconteceu. Marcio Eisencraft / São Paulo

Resposta: A NET informa que contatou o cliente e fez z correção do pacote contratado.

Réplica do leitor: Resolveram o problema, mas só após reclamação no jornal. NET não soube explicar como o meu pacote de serviços foi alterado sem minha solicitação.