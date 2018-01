Jogo de empurra-empurra

A ConectCar não quer se responsabilizar por seus erros, reclama leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Possuo um TAG da empresa ConectCar. Já nas primeiras passagens pelos pedágios, recebi cobranças indevidas, de valor mais alto do que realmente eu gastara. Além disso, houve a cobrança de uma praça por onde nunca passei. Ao questionar na ConectCar sobre os valores e exigir que me devolvam o que fora cobrado indevidamente em dobro, a atendente simplesmente transferiu o problema para a concessionária e informou que a empresa não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Ela apenas enviou o pedido de revisão à concessionária e disse que esta iria analisar e devolver apenas o valor cobrado. Em relação à devolução do valor em dobro, fui informado de que também tenho de conversar com a concessionária. A minha relação como consumidor e cliente deve ser com quem? Marcos Pivari / São Paulo

Resposta: A Ipiranga informa que a ConectCar entrou em contato com o consumidor explicando que foi constatada a cobrança indevida da tarifa de pedágio e que a concessionária autorizou a devolução do valor cobrado, o que foi realizado por meio de crédito no TAG. É importante ressaltar que a ConectCar é intermediária entre o cliente e a concessionária, portanto, os valores das tarifas de pedágio são de responsabilidade desta última.

Réplica do leitor: O problema não foi solucionado. Segundo o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), toda cobrança indevida deve ser devolvida em dobro. A meu entender possuo uma relação de consumo com a ConectCar, mas a empresa apenas deseja cobrar a minha tarifa, pois alega que a concessionária é que deve me ressarcir em dobro.