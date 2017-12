Claro TV cobra ponto adicional, apesar de propaganda

Nem sempre o que a empresa anuncia corresponde à realidade, diz leitor



Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Assinei um plano da Claro TV achando que ganharia um ponto adicional gratuito. Porém, descobri que não tenho direito à gratuidade, porque não optei pelo pagamento via débito automático na minha conta ou no cartão de crédito, e sim por boleto bancário. Não concordo com essa diferenciação quanto à forma de pagamento. Solicito que a Claro reveja minha situação, pois, caso contrário, decidirei pelo cancelamento do serviço contratado. Eliel Queirós Barros / São Paulo

Resposta: A Claro HDTV informa que, em contato com cliente, esclareceu as questões financeiras e confirmou os devidos ajustes financeiros.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Réplica do leitor: Solicitei apenas a revisão da cobrança do ponto adicional e a Claro já mudou o meu plano. Eles me enviaram um e-mail informando que a minha fatura não virá com valor contratado, mas reajustado. Informo que não pagarei nada a mais do que foi combinado no ato da assinatura.