Coberturas adicionais podem encarecer seguro em até 83%

Proteste analisa propostas das seguradoras

Por Luciana Magalhães

Pacotes de assistência 24 horas para carros e residências junto com o seguro podem ter diferença de até 83%, dependendo dos serviços ofertados. Foi o que constatou a Proteste Associação de Consumidores, que analisou 19 apólices para automóveis de sete seguradoras e 15 para imóveis.

Os serviços extras oferecidos pelas seguradoras podem ser uma opção para garantir a tranquilidade do consumidor em caso de imprevistos, como reparos mecânicos ou elétricos, mas é preciso pesquisar bastante antes de fechar a contratação.

A maior diferença foi constatada na comparação dos seguros residenciais da Porto Seguro. O Plano Essencial Gratuito custa R$ 413,84 ao ano. Já o Plano Premium Livre Escolha sai por R$ 756,60; para o perfil de um apartamento habitual no Rio de Janeiro (Recreio dos Bandeirantes), avaliado em R$ 180 mil.

Para o mesmo perfil, o Plano Básico da Marítima sai por R$ 374,38 ao ano. E o Plano Avançado, por R$ 509,68; uma diferença de 21%. Foram analisadas 15 apólices.

Na comparação dos valores de apólices de seguros automotivos. O perfil escolhido foi o de uma mulher de 42 anos, do Rio de Janeiro (Barra da Tijuca), com 13 anos de habilitação e que usa o carro diariamente. O veículo, da marca Gol 1.0 Total Flex, biocombustível, quatro portas.

As maiores diferenças foram encontradas na Porto Seguro (45%) e Sul América (21%). O Plano Básico Casa + Carro da Porto Seguro custa R$ 2.648,19 ao ano. O plano Porto Socorro Mais Mulher Livre Escolha sai por R$ 3.846,86.

Na Sul América, o Plano 2 sai por R$ 1.739,92 ao ano. O Plano 4, custa R$ 2.111,51.

Algumas seguradoras já incluem os pacotes de assistência 24 horas em seus seguros, sem cobrança adicional. Por exemplo, a Azul Seguros oferece o pacote de assistência gratuita de 100 km para os seguros de carro. A Porto Seguro disponibiliza a assistência gratuita para carros, tanto no seguro automotivo quanto no residencial. Por isso, a Proteste alerta que é preciso ler a apólice com cuidado para não pagar a mais.

Quem optar pela contratação também deve ficar atento aos serviços que não são cobertos pela assistência 24 horas e as limitações impostas para cada tipo de serviço. Algumas seguradoras limitam a quantidade de utilização, outras, o valor máximo que pode ser gasto. O mais importante na hora de contratar os dois tipos de seguro é avaliar se os serviços oferecidos atendem às necessidades.

Fonte: Vera Lúcia Ramos e Camila Souza, Proteste Associação de Consumidores