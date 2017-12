Clientes ficam insatisfeitos com devolução de dinheiro do Teatro Bradesco

O Tributo a Ibrahim Ferrer, espetáculo da banda Playing for Change que seria apresentado no domingo, 5, no Teatro Bradesco, foi cancelado, e as leitoras Gerlene Colares e Dirce Bertan haviam comprado cinco ingressos para o evento.

Quando foram solicitar o reembolso dos valores, elas alegam ter sido mal atendidas na bilheteria do teatro e informadas de que o dinheiro seria devolvido por estorno do cartão de crédito, ou seja, seriam obrigadas a pagar os ingressos para depois reaverem o montante.

Gerlene e Dirce questionaram o motivo desse método, pois gostariam de receber o valor dos ingressos sem a demora de um estorno, que pode chegar ao prazo de até duas faturas para ser concretizado. Em nota, o Teatro Bradesco explicou que essa é a política de ressarcimento da empresa, já estabelecida no ato da compra.

O Procon-SP esclarece que, caso o consumidor já tenha efetuado o pagamento da fatura referente ao ingresso, pode solicitar a devolução em dinheiro independente da política do estabelecimento. No entanto, se a fatura não foi descontada ainda, o cliente deve aguardar o estorno.

Reclamação das leitoras: “Compramos, na bilheteria do Teatro Bradesco, cinco ingressos para o Tributo a Ibrahim Ferrer. No dia 30 de maio, recebemos e-mail informando que o evento foi cancelado. Fomos à bilheteria para realizar a devolução e os atendentes, bastante arrogantes, informaram que iriam fazer um estorno do cartão de crédito e que em 30 dias receberíamos o valor de volta. Argumentei que a fatura do cartão venceria nos próximos dias e o estorno seria em 30 dias. Assim, nós não assistiríamos ao show e ainda iríamos pagar pelos ingressos e só receberíamos o estorno uns três meses depois. O cliente que fica com o prejuízo de não assistir ao show e financia o Teatro Bradesco. Não aceitamos o estorno. Queremos a devolução em dinheiro”.

Resposta da empresa: “Em nosso site, como em nossas redes sociais, na nota de cancelamento do espetáculo Playing for Change, explicamos qual é nossa política de reembolso. Para ingressos adquiridos na bilheteria, é necessário que o cliente se dirija ao ponto de venda físico, portando o ingresso para fazer o reembolso. Caso o pagamento tenha sido realizado em cartão de crédito ou débito, será realizada a solicitação de estorno junto ao banco ou administradora do cartão. Como em qualquer estorno de cartão, o ressarcimento será realizado em até duas faturas subsequentes. O prazo para que o estorno seja efetuado depende da data de vencimento da sua fatura e do trâmite entre administradora e empresa. Agradecemos seu feedback, que é de suma importância para mantermos a excelência dos nossos serviços. Colocamo-nos à disposição para quaisquer dúvidas.”

