Clientes da Vivo reclamam de cobrança em fatura da empresa

Reclamação dos leitores: Escrevo para reclamar do valor exageradamente alto de R$ 508,70 que recebi em minha conta. Já fiz reclamação pelo telefone da Vivo. Quero lembrar também que, no mês de março, não fiquei em minha casa em Amparo, onde está instalado o telefone nos dias 1, 2, 3 e 4, mas sim em Praia Grande, onde está instalado outro número. Em março, fiquei ausente 10 dias de minha casa em Amparo. Gostaria que a Anatel fizesse uma análise rigorosa de minha conta, pois suspeito que a Vivo esteja colocando serviços indevidos em minha conta. /Adelto Rodrigues Gonçalves e Marilize Gonçalves – Amparo/SP

Resposta da Vivo: A Telefônica Vivo informa que não houve nenhuma anormalidade que pudesse gerar cobranças indevidas do Sr. Adelto Rodrigues. Porém, por deliberação, a empresa cancelou a fatura de 04/15. A Sra. Marilze encontra-se ciente das informações.

A Telefônica Vivo mantém à disposição de seus clientes suas Centrais de Atendimento por meio do *8486 (ligações por celular) ou 1058 (ligações do fixo para informações da linha móvel ou do fixa) e 10315 para clientes da telefonia fixa São Paulo. A ligação é gratuita. Este serviço funciona 24 horas nos sete dias da semana. Além do site: www.vivo.com.br (Fixo São Paulo e Móvel).

Comentário dos leitores: Eu não estou consciente de nada. A partir deste inicio de mês de maio, nossas ligações para qq lugar celular , local ou interurbana estão sendo anotadas em uma agenda para que não haja informaçoes truncadas desta Vivo em relação ao assinantes. Afinal de contas, somos pessoas sérias e não admitimos brincadeiras de pessoas desconhecidas.