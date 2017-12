Cliente troca camisa com defeito e Dafiti envia a mesma peça

Mateus Nociti adquiriu quatro camisetas na Dafiti, e duas delas chegaram danificadas. Após devolver os produtos avariados pelos Correios, o leitor recebeu a mesma peça que estava com defeito, enquanto a outra roupa não foi enviada.

A empresa falou com Nociti e ofereceu o estorno do equivalente à metade do valor pago por ele na compra, ou seja, duas das quatro camisetas, e o leitor aceitou a proposta.

Reclamação do leitor: “Comprei quatro camisetas e duas vieram com defeito. Desde então, venho tentando trocar e a loja, após realizar o procedimento de coleta pelos Correios e devolver minha peça, sempre me devolve a mesma peça com defeito! A outra peça os Correios coletaram há umas 2 semanas e, até agora, não tenho notícias dela. Já estou há quase um mês com esse problema; a Dafiti entrou em contato comigo uma vez me pedindo desculpas e dizendo que iria trocar o produto, mas mesmo assim fizeram a mesma coisa novamente.”

Resposta da empresa: “A Dafiti afirma que entrou em contato com o cliente Mateus Nociti e irá realizar o estorno do valor do produto. A empresa reafirma seu comprometimento com seus clientes e se coloca à disposição.”

