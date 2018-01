Cliente tem senha trocada e perde milhas da Azul

Gilberto Magalhaes é cliente da Azul, mas descobriu que sua senha do sistema de milhas havia sido trocada sem seu conhecimento, e todos os pontos referentes ao seu cadastro sumiram.

O cliente afirma ter sido vítima de crime eletrônico e confirmou que a Azul entrou em contato com ele após ser procurada pela reportagem do Estadão.

Reclamação do leitor: “Minhas milhas simplesmente desapareceram do sistema da Azul. Enfim, roubaram meus dados, trocaram minha senha, e por culpa da fragilidade do sistema, estou sendo vítima de crime eletrônico.”

Resposta da empresa: “A Azul Linhas Aéreas Brasileiras informa que entrou em contato com o Cliente Gilberto Fernandes Magalhaes Junior para prestar os devidos esclarecimentos.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.