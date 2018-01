Cliente tem problema para trocar produto com defeito das Casas Bahia

por Luisa Pinheiro

A leitora Rita Pencov comprou um jogo de panelas no site das Casas Bahia e, no momento de usar os produtos pela primeira vez, o cabo de uma das panelas se soltou. Segundo ela, o acidente ocorreu no último dia do prazo de troca do produto, mas, antes de enviar a reclamação ao SP Reclama, a empresa disse à cliente que o prazo de troca já havia terminado.

Em resposta, a Casas Bahia informou que vai reenviar o novo item sem custos para a consumidora.

Reclamação da leitora Rita Pencov: “Comprei um jogo de panelas no site das Casas Bahia no dia 23 de dezembro e recebi no dia 30. No dia 6 de janeiro, ao tentar usar os produtos pela primeira vez, o cabo da panela saiu na minha mão facilmente. Entrei em contato com as Casas Bahia e eles me informaram que o prazo para troca venceu no dia 5 de janeiro. Porém o site do Procon é claro: o prazo de troca começa a ser contato a partir do dia imediatamente posterior ao recebimento do produto, ou seja, se encerra no dia 6 de janeiro. Quero a troca do jogo de panelas que fiz, não irei levar à assistência técnica sendo que eu tenho direito à troca pelo site e a loja se recusa em atender uma norma do Código de Defesa do Consumidor.”

Resposta da empresa: “Em atenção ao caso da Sra. Rita de Cassia Silva Pencov, informamos que foi acordado com a cliente a postagem do produto sem custos para que possamos reenviar o novo item.”

