Cliente tem problema para reaver dinheiro de pacote de viagem

Por André Cáceres

Marco Antônio Tarantino comprou um pacote em uma agência da TAM Viagens, mas resolveu cancelar a compra. A empresa prometeu devolver o dinheiro em 60 dias, mas não cumpriu o prazo.

Em resposta à reportagem do SP Reclama, a Latam informou que solucionou o problema e realizou o reembolso do cliente.

Reclamação do leitor: “Comprei um pacote na TAM Viagens do Shopping Frei Caneca no dia 17 de maio de 2016. Fiz o cancelamento no dia 12 de agosto de 2016. Fui informado que o prazo para devolução do dinheiro pago pelo pacote seria 60 dias, mas até 19 dezembro de 2016 não recebi nada do valor pago.”

Resposta da empresa: “A LATAM Travel informa que realizou o reembolso da reserva solicitado pelo cliente, além de prestar os esclarecimentos necessários por e-mail. O Fale com a LATAM Travel continua à disposição para mais esclarecimentos.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.