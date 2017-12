Cliente se sente enganado por letras miúdas de promoção

André Faro ficou sabendo de uma promoção em que poderia resgatar seus pontos do cartão de crédito com direito a um bônus. No entanto, ele não fez o procedimento da maneira correta, pois o regulamento da oferta estava em letras miúdas.

Sentindo-se prejudicado, Faro recorreu ao SP Reclama e a Multiplus, responsável pela promoção, abriu uma exceção e concedeu esses pontos ao consumidor.

Reclamação do leitor: “Participei da promoção da Multiplus para resgate de pontos do cartão de crédito, em que ganharia mais 40% dos pontos resgatados. Pois bem, o fiz no prazo vigente da promoção. Os pontos resgatados foram creditados, porém o bônus, não! A alegação da Multiplus é que eu deveria me cadastrar na promoção antes de efetuar o resgate. Porém, no e-mail que recebi, há um enorme destaque para os benefícios da promoção e não há o mesmo destaque para as condições, que se encontravam em letras menores.”

Resposta da empresa: “A Multiplus informa que, após análise do caso, identificou que o participante não realizou o opt in na landing page da promoção, o que inviabilizou a sua participação. Em consideração ao caso exposto, em caráter de exceção, a Multiplus irá efetuar o crédito da bonificação de 40% dos pontos transferidos na conta do participante André Faro.”

