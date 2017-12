Cliente reclama do SAC da Hyundai

Automóvel Tucson falhou duas vezes e concessionária só detectou o problema na segunda análise

Reclamação do leitor: Em novembro de 2013 compramos uma Tucson na Hyundai da Radial Leste! Com 5 mil km e indo para uma consulta médica (pois sou gestante e estou com mais ou menos 7 meses), a luz do óleo acendeu. Paramos em um posto e verificamos que o óleo estava seco. Levamos para a concessionária, fomos atendidos pelo consultor Fábio (que hoje não faz mais parte da equipe), relatamos o que tinha acontecido e ele ficou com o carro para a revisão, que foi liberado no dia seguinte. Na semana passada, indo para a praia com nossa filha de 2 meses, paramos no posto para abastecer e, para nossa surpresa, verificamos que o nível do óleo estava baixo novamente. No caminho ligamos e agendamos a revisão dos 20 mil km para o dia 16/12. Chegando lá fui atendida por outro. Após relatar o que aconteceu, ele o problema parecia ser no motor, que deveria ser enviado à montadora. Por esse motivo ficaríamos sem carro aproximadamente por um mês. Informamos que não poderíamos ficar sem o carro, já que é o único, e mesmo porque tenho em casa um bebê de 2 meses. Já temos consulta marcada. E se ocorrer alguma eventualidade? E se precisar do carro na madrugada? E no ano novo tinha viagem marcada. Com tudo isso ligamos solicitando um carro reserva e a concessionária responde que, como o carro tem 1 ano e 1 mês, quem tem de liberar o carro reserva é a montadora! Lembrando que a garantia do carro é de 4 anos! Será que a revisão é feita adequadamente? O consultor da montadora responsável pelo nosso caso disse que temos de esperar um diagnóstico. Abrimos um chamado no 0800 e nos deram um prazo de 72horas para uma resposta. Mas nunca responderam. Já estamos 5 dias sem carro por um defeito de fábrica. Estamos apenas solicitando um carro reserva (já que é defeito de fábrica), pois preciso levar minha filha ao médico e viajar. Fomos informados de que não é o primeiro carro que apresenta esse defeito! Mariana Franco Martins/ São Paulo

Reposta: O Departamento de Comunicação Caoa informou que entrou em contato com o cliente para esclarecer o ocorrido e a questão está sendo solucionada com prazo final agendado para a próxima semana.

Réplica da leitora: Gostaria de falar que ontem eles entregaram um carro reserva com prazo de 1 semana, porém o prazo para entrega do nosso carro é de 15 dias! Estou inconformada com o pouco caso que a Hyundai Caoa tem com o seu cliente. Eu era cliente Honda e me arrependo até o último fio de cabelo de ter mudado para a Hyundai.