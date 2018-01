Cliente reclama de telefone da NET mudo

Cláudia Brandão notou que seu telefone da NET estava apresentando algumas falhas e ficando mudo durante as chamadas. Mesmo após reparos, o problema continuava, segundo a leitora.

Procurada pelo SP Reclama, a NET enviou um técnico a sua residência e solucionou o problema.

Reclamação da leitora: “Somos assinantes da NET e os serviços de internet e TV a cabo são ótimos e não temos do que reclamar. Mas, de uns tempos para cá, o telefone tem apresentado um defeito: durante as ligações ele fica mudo, nós conseguimos ouvir a pessoa, mas a pessoa não nos ouve e em alguns casos, a pessoa começa a ouvir uma música. Colocamos no gancho e no mesmo instante ele toca; é a pessoa que está nos aguardando. Chamei o técnico 2 vezes e, a princípio, o telefone fica bom por dois meses, depois disso o defeito volta. Não sabemos mais o que fazer, queremos uma solução definitiva, pagamos um valor alto e não podemos ficar com o serviço pela metade.”

Resposta da empresa: “Em atenção à mensagem da Sra. Cláudia Brandão da Silva, a NET informa que, após visita técnica na residência da cliente, o problema foi solucionado.”

