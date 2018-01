Cliente reclama de segunda via de boleto de banco

Raquel Menin comprou um carro pelo Banco Toyota há mais de dois anos e nunca havia atrasado uma parcela. Isso ocorreu por conta de um engano e a leitora solicitou a segunda via do boleto, porém o banco afirmou que ela só poderia pagar por meio de um boleto emitido por escritório de advocacia.

Em resposta, o Banco Toyota afirmou que tratou do caso diretamente com a cliente e o problema foi resolvido.

Reclamação de Raquel Menin: “Adquiri um veículo pelo Banco Toyota em junho de 2014. Nunca atrasei uma parcela até então. Esse mês fiz o pagamento da parcela no dia do vencimento através do banco Itaú, mas somente após o vencimento soube que deu erro e o pagamento não foi efetivado. Em contato com o Banco Toyota, solicitei segunda via do boleto, mas eles informaram que somente poderei pagar através de boleto emitido por escritório de advogados agora, ou seja, com honorários advocatícios. Acredito que o Banco, com boa vontade, poderia disponibilizar a emissão do boleto com acréscimos legais, mas sem pagamento de honorários advocatícios, afinal o atraso no pagamento é de somente 14 dias. Deixo aqui manifestada minha indignação.”

Resposta da empresa: “A reclamação foi tratada diretamente com o cliente e já encontra-se solucionada. Certos de termos prestado os devidos esclarecimentos, nos mantemos a disposição.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.