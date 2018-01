Cliente reclama de cobrança indevida na conta da TIM

Valter Roberto da Silva entrou em contato com a TIM para fazer um plano apenas para usar a internet. Pelo menos quatro atendentes informaram que ele poderia ter um plano mensal com o valor de R$ 12,00. Segundo ele, após efetuar o crédito, foi informado que tinha débitos anteriores e por isso o valor foi descontado pela empresa de telefonia e ele não conseguiu aderir ao plano.

O Centro de Relacionamento com o Cliente TIM lamenta o ocorrido e informa que o reembolso foi efetuado.

Reclamação de Valter Roberto da Silva: “Após falar com mais de quatro atendentes nos dias 12 e 13 de fevereiro, fui informado que tinha pouco mais de R$4,00 de saldo e que bastaria eu fazer um crédito de R$10,00 que teria acesso a um plano mensal uso só de internet. Para minha enorme surpresa, após fazer o crédito, veio a mensagem que eu tinha um ‘débito no passado’ e que por isso não seria possível usar o novo plano de internet no momento por falta de crédito atual.”

Resposta da TIM: “O Centro de Relacionamento com o Cliente TIM entrou em contato com o Sr. Valter Roberto da Silva e lamentou o ocorrido, informando que foi efetuado o reembolso ao cliente devido às informações incorretas fornecidas.”