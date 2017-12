Cliente recebe celular danificado e espera novo produto há mais de um mês

Amik Kfouri comprou um iPhone 6S via telefone na loja Ponto Frio, no dia 9 de julho. Quando ela foi buscar o produto, constatou que a tela estava trincada. A cliente devolveu o celular, mas até agora não recebeu a sua nova compra.

A loja informou a Amik que o produto já estava disponível para retirada, mas, chegando ao local, não havia nenhum objeto. O valor do celular, entretanto, já está sendo descontado na fatura do cartão de crédito da consumidora.

Em resposta ao Estadão, a Ponto Frio se desculpou e informou que foi agendada uma nova entrega para o dia 20 de agosto.

Reclamação da leitora: “No dia 9 de julho, realizei uma compra via telefone no Ponto Frio de um aparelho iPhone 6S Plus. No dia 13, fui retirar o produto na loja Extra Mooca, mas, ao chegar em casa, constatei que ele veio com uma avaria (tela trincada). Imediatamente, entrei em contato com o Ponto Frio e expliquei o ocorrido. Foi me passada a informação para devolver o produto pelos Correios e que eu receberia um outro.

Os Correios me passaram o número de rastreio e, com isso, pude constatar que o produto chegou na central do Ponto Frio no dia 15. Até agora, porém, o Ponto Frio não me passou uma data de quando será enviado o novo produto. Eles alegam que o aparelho não está com eles e que não podem fazer nada.

No dia 27 de julho, chegaram e-mails falando que já poderia retirar o produto na loja Extra. Quando cheguei lá, as atendentes afirmaram que não tinha nenhum produto meu ali. Enquanto isso, o valor está sendo descontado do meu cartão de crédito.”

Resposta da empresa: “Em atenção ao caso da Sra. Amik Mendes Kfouri, informamos que a nova entrega será realizada até o dia 20 de agosto. A companhia lamenta e se desculpa por qualquer transtorno que possa ter acontecido ao consumidor, e permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.