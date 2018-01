Cliente realiza depósito, mas não consegue carregar cartão pré-pago

Daniela Guimarães decidiu dar a mesada de sua filha por meio de um cartão pré-pago, mas ao carregá-lo com R$ 150, notou que o montante ainda não havia sido transferido e tentou resolver a situação por mais de um mês com o atendimento da MasterCard.

Procurada pelo Estadão, a empresa afirmou que é apenas a bandeira, portanto não teria autonomia para solucionar o problema. A responsável pela situação seria a emissora do cartão, AcessoCard, que se comprometeu a ressarcir a consumidora e prestou esclarecimentos em nota.

Reclamação da leitora: “Após adquirir um cartão pré-pago MasterCard Angry Birds para minha filha, para que receba sua mesada, fiz uma carga inicial de R$ 150,00 no dia 29 de maio de 2016 via DOC pelo banco do qual sou correntista e seguindo instruções do site para esta transação. O valor não foi transferido. Entrei em contato com a MasterCard e, seguindo orientações da atendente, enviei o comprovante de transferência bancária. O envio desta documentação foi no dia 2 de junho de 2016. A resposta viria no prazo de 5 dias úteis. Não veio. É absurdo o descaso com a situação. Ha quase um mês tento resolver o problema; este valor faz falta sim, pois tenho orçamento controlado. Por favor, podem me ajudar na efetividade dessa situação?”

Resposta da MasterCard: “Gostaríamos de esclarecer que a MasterCard é a bandeira do cartão pré-pago, licenciadora de sua marca aos emissores destes cartões. Sendo assim, a responsabilidade pela administração de seu cartão é do emissor (neste caso, a AcessoCard). Lembramos também que não possuímos informações pessoais dos portadores, sendo estas de propriedade exclusiva dos emissores dos cartões MasterCard. Assim sendo, pedimos gentilmente que você entre em contato com o emissor de seu cartão para que o mesmo possa ajudá-lo a resolver seu problema o mais rápido possível.”

Resposta da AcessoCard: “A Acesso informa que realizará a devolução do valor da transferência para Daniela Guimarães em até cinco dias úteis. A empresa explica que o bloqueio ocorreu por conta de o procedimento ter infringido o processo de segurança da transação, já que os CPFs da proprietária do cartão pré-pago e da responsável pela conta corrente que originou o depósito eram diferentes. E esclarece ainda que recargas efetuadas com CPFs diferentes devem ser feitas via débito na conta da empresa Acesso, pagamento do boleto ou em lojas físicas, que podem ser identificadas por meio do aplicativo AcessoCard.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.